Støre til Finnmark – skal møte reindriftssamer og Sametinget

I forrige uke beklaget Jonas Gahr Støre (Ap) til samiske aktivister som protesterte mot vindkraftverkene på Fosen. Onsdag setter han kurs for Finnmark og møter med reindriftssamer og Sametinget.

NTB

Beklagelsen til reindriftssamer på Fosen er bakteppet når statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) onsdag tar turen til Finnmark. Der står mulige konflikter i kø.

507 dager etter at Høyesterett fastslo at vindmøllene på Fosen bryter med reindriftssamenes menneskerettigheter, beklaget olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) på vegne av regjeringen. Støre slo på sin side fast at vindturbinene er «et pågående menneskerettighetsbrudd» og inviterte sameaksjonister til frokost på statsministerkontoret.

Det store spørsmålet er hva som skal skje videre. Må de 151 vindturbinene tas ned – eller finnes det andre såkalt avbøtende tiltak?

Dette er bakteppet når Støre torsdag møter sametingspresident Silje Karine Muotka i Finnmark. I forkant av møtet skal Støre også besøke reindriftssamer på en siida utenfor Karasjok.

Konflikter i kø

Tirsdag ba et flertall på Sametinget om en uavhengig gransking av Fosen-saken. Samtidig står lignende konflikter i kø i Norges nordligste fylke:

I Lebesby og Gamvik kommuner ligger planer om fire vindkraftprosjekter på bordet: Dávvi, Laksefjorden, Digermulen og Sandfjellet vindkraftverk. Samiske organisasjoner har protestert og hevdet de ikke er blitt tatt med på lovpålagte konsultasjoner.

I Repparfjord i Hammerfest kommune kjemper reindriftssamer mot gruveselskapet Nussir. I Porsanger står striden mellom reindrifta og det australske gruveselskapet Kingsrose Mining, og på Varangerhalvøya ønsker Varanger Kraft å utvide vindparken Raggovidda. Det kan gjøre beiteområder utilgjengelig for rein.

Strømmangel og fraflytting

I tillegg har den planlagte nye kraftlinjen fra Skaidi til Hammerfest skapt konflikt. Kraftlinjene skal blant annet forsyne Equinors gassanlegg på Melkøya med strøm fra 2028. Men medlemmer av Sametingsrådet har allerede omtalt byggingen som en ny Fosen-sak og krever at det i stedet legges sjøkabel, noe som er mange ganger dyrere.

Samtidig er det mangel på strøm i Finnmark. Den siste tida har over 30 bedrifter fått avslag på å koble seg til nettet på grunn av manglende kapasitet.

I tillegg skaper fraflytting og synkende folketall bekymring. I 2021 hadde Finnmark en nedgang i folketallet på 0,2 prosent – mens nesten alle andre fylker hadde en oppgang.

Militærøvelse

Også en annen trussel lurer i skyggen av Støres besøk: Russlands krig mot Ukraina – og hva dette innebærer for Norge.

Akkurat nå pågår den store militærøvelsen Joint Viking i Nord-Norge. Det er en norsk vinterøvelse som holdes annethvert år. I år varer den fra 6. til 16. mars og omfatter 20.000 norske og allierte soldater.

Onsdag tar Støre turen til Porsangermoen for å hilse på soldatene og diskutere landforsvaret i Finnmark og innsatsstyrken i Heimevernet.

Også de mange trakasseringssakene i Forsvaret kan sette sitt preg på besøket, som altså skjer på kvinnedagen 8. mars.