TV 2-profil Arill Riise opplevde dødsulykke på nært hold

– Det å komme helt uforberedt til et skadested er forferdelig brutalt, sier Riise.

Fredag 3. juni 2022 opplevde den profilerte TV 2-programlederen Arill Riise og kona Inger noe de neppe vil glemme.

De to hadde vært på restaurant i Ålesund sentrum og var på vei hjem i drosje. Ekteparet var blant de første på stedet etter en kollisjon i Blindheimstunnelen. Ulykken kostet tre kvinner livet.

– Da vi så hvordan bilene så ut, forsto vi at det hadde skjedd noe virkelig alvorlig. Det å komme helt uforberedt til et skadested er forferdelig brutalt. Samtidig var det mange som gjorde alt de kunne for å berge liv, forteller Riise til TV 2.

Riises kone er operasjonssykepleier ved sykehuset i Ålesund og startet umiddelbart med livreddende førstehjelp.

– Jeg husker vi at sprang fra drosja og mot skadestedet, og jeg tenkte med meg selv at det var uhyggelig stille på stedet. Arill fikk beskjed om å ringe 113 og varsle om ulykka, sier Inger Lid Riise.

Tiltalt: – Det er grufullt

En kvinne i 20-årene ble tiltalt for uaktsomt drap og uaktsom kjøring. Da rettssaken startet tirsdag morgen erkjente hun straffskyld, skriver NRK.

Ifølge politiet skal kvinnen ha økt farten, noe som førte til at hun mistet kontroll over bilen og kom over i feil kjørefelt.

– Det er helt grufullt det som har skjedd, og noe jeg kommer til å ha med meg resten av livet, sa kvinnen under sin forklaring.

Ifølge statskanalen begynte kvinnen flere ganger å gråte da hun forklarte seg.

116 kilometer i timen



I rettet svarte kvinnen at hun ikke husket at hun trykket på gasspedalen og heller ikke at hun kjørte inn i tunnelen.

Bilen som kvinnen kjørte, hadde hun lånt av en venn. Det var andre gangen hun kjørte denne bilen.

Fartsgrensen på ulykkesstedet var 70 kilometer i timen. Ifølge påtalemyndigheten skal kvinnen ha hatt en fart på 116 kilometer i timen et halvt sekund før ulykken inntraff.