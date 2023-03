Et flertall på Sametinget ber om uavhengig gransking av Fosen-saken

Et flertall på Sametinget vil at staten skal sette i gang en uavhengig granskning av Fosen-saken.

NTB

Et flertall på Sametinget ber om en uavhengig gransking av Fosen-saken, fra første saksbehandling til oppfølgingen av dommen fra Høyesterett.

– Staten sitter på eiersiden av Fosen vindkraftanlegg gjennom Statkraft, er konsesjonsmyndighet, har vært partshjelp i rettsprosessen, gitt investeringer til utbyggingen gjennom Stortinget og skal også følge opp høyesterettsdommen.

– Det er lite tillitvekkende at staten sitter i mange roller på en gang, og vi stiller spørsmål ved om det er riktig at staten tilgodeser seg selv, sier parlamentarisk nestleder i Norske Samers Riksforbund (NSR), Maren Benedicte Nystad Storslett.

Flertallet består av Norske Samers Riksforbund, Senterpartiet og Flyttsamelistas sametingsgruppe.

Det er en dyp tillitskrise mellom samene og den norske stat. Denne tillitskrisen må regjeringen søke å bøte på, fremholder Nystad Storslett.

– Fosen-samene har ventet i over 500 dager på at Høyesterettsdommen skal følges opp, samtidig som de lever med at det pågår et menneskerettighetsbrudd. Regjeringen må få stoppet dette og følge opp reparasjonsplikten.

– Staten må sette i gang en uavhengig gransking så vi kan sikre at dette ikke kan skje igjen, avslutter Nystad Storslett.