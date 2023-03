Kvinne erkjenner straffskyld etter dødsulykken i Blindheimstunnelen

NTB

En kvinne i 20-årene erkjenner straffskyld etter dødsulykken i Blindheimstunnelen i Ålesund i fjor sommer. Tre kvinner døde i ulykken.

Kvinnen står tiltalt for uaktsomt drap og uaktsom kjøring etter at to biler kolliderte i Blindheimstunnelen i fjor sommer.

Da rettssaken startet tirsdag morgen erkjente hun straffskyld, skriver NRK.

Ifølge politiet skal kvinnen ha økt farten, noe som førte til at hun mistet kontroll over bilen og kom over i feil kjørefelt.