Den tiltalte i Frogner-drapssaken ber om unnskyldning

NTB

41-åringen som er tiltalt for drapet på Fevziye Kaya Sørebø (50), startet sin forklaring i retten med å be de etterlatte om unnskyldning.

– Jeg vil starte med å be om unnskyldning til etterlatte og familie og håper at vi kan forsones en gang i framtiden, sa 41-åringen da han tirsdag startet sin forklaring i Oslo tingrett.

50 år gamle Fevziye Kaya Sørebø ble drept med ni skudd ute på gaten i Tostrups gate på Frogner i Oslo 28. april 2021.

Den 41 år gamle mannen som er tiltalt, erkjenner skyld etter tiltalen for forsettlig drap. Men han nekter for at drapet var overlagt, understreket hans forsvarer, advokat Ole Petter Drevland, da saken startet mandag.