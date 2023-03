Tajik: Uaktuelt å vrake sexkjøpsloven

NTB

Arbeiderpartiet mener loven mot sexkjøp er viktig av både prinsipielle og praktiske årsaker, sier Hadia Tajik.

Klassekampen har intervjuet partiets nestlederkandidat om temaet til avisa dagen før kvinnedagen 8. mars.

– Vi mener en ikke skal bruke kroppen til kvinner som en handelsvare, sier Tajik.

Hun understreker at det er uaktuelt å skrote sexkjøpsloven, til tross for at det regjeringsoppnevnte Straffelovrådet anbefaler avkriminalisering. Utvalget ble satt ned av regjeringen til Erna Solberg (H).

Sandra Bruflot er nestleder i Høyres kvinneforum og mener sexkjøpsloven er mer til skade enn til gagn. Hun mener flere blir utsatt for vold og diskriminering.

– Kriminalisering stigmatiserer ikke bare den som kjøper sex, men også den som selger sex. Den største bekymringen er at de som er utsatt for vold, ikke tørr eller vil ta kontakt med politiet, sier Bruflot, som mener det heller ikke er godt nok belegg for å si at tallet på sexkjøp har gått ned.