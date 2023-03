Industri Energi skeptisk til datasenter i Nord-Norge

NTB

Leder Frode Alfheim i fagforeningen Industri Energi reagerer på utbygging av datasentre som vil kreve mer kraft i Nord-Norge.

– Fryktelig mange av disse ser jeg absolutt ingen samfunnsnytte i, de tar ekstreme mengder med kraft og gir nesten ingen sysselsetting, sier leder i fagforeningen Industri Energi Frode Alfheim til E24.

Som leder for Industri Energi frykter han at nye datasenter vil spenne bein på eksisterende og fremtidige arbeidsplasser i industrien. Samtidig har flere kommuner i Nord-Norge vært positive til at det etableres datasentre i regionen.