Skattepengene kan komme allerede i mars

Disse kan få skatteoppgjøret allerede før påske.

I fjor var det flere hundre tusen nordmenn som fikk skatteoppgjøret allerede i mars. Ifølge vi.no vil også årets utsending av skattemeldinger starte i midten av mars.

Skatteetaten melder på sine egne nettsider at utsending av skattemeldingen vil starte 14. mars. Deretter vil de sendes ut fortløpende frem til 31. mars. Dette gjelder både de som får skattemeldingen digitalt og de som får den på papir.

450.000 fikk oppgjøret i mars i 2022

I fjor var det 450.000 skattepliktige som fikk sitt oppgjør i mars, ifølge vi.no.

Når din skattemelding er behandlet, får du et varsel på e-post eller SMS.

Det er ikke lenger slik at skattepengene kommer like før sommeren, dersom du har skattepenger til gode fra staten riktignok. Siden skattemeldingen har blitt endret, vil også en eventuell utbetaling komme raskere.

– Den nye skattemeldingen gjør det enklere å forstå og sjekke tallene, blant annet ved at skattemeldingen gir deg veiledning og hjelp underveis mens du er logget inn i løsningen. Den nye løsningen gjorde det også mulig, med noen forbehold, å gjøre skatteoppgjørene ferdig i løpet av en til to uker etter at skattemeldingen ble levert, forteller Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten, til Vi.no. Den nye skattemeldingen kom i 2020.

Flere betingelser

Ifølge Skatteetaten er det noen betingelser som må gjelde for at skattepengene kan dukke opp allerede i mars.

Du bruker ny skattemelding

Du og eventuell ektefelle må levere skattemeldingen

Du må ha skatt til gode

Skattemeldingen din må ikke ha blitt tatt ut til kontroll

Gjengedal påpeker overfor vi.no at for å få oppgjøret tidlig, så må man trykke på knappen for å levere skattemeldingen.

– Hvis du ikke gjør det, men benytter leveringsfritak, vil du tidligst kunne få skatteoppgjøret i juni, sier hun til Vi.no.

Skatteetaten skriver på egne nettsider at de fleste lønnstakere og pensjonister får skatteoppgjøret i løpet av perioden mars–juni hvert år.

De som ikke har fått skatteoppgjøret innen 29. juni, vil neste mulighet være tidligst 17. august. Deretter sendes skatteoppgjør ut frem til alle har fått i slutten av november.