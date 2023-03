Regjeringen vil bruke over 40 milliarder kroner på Ukraina-tiltak i neste års budsjett, melder NRK

Regjeringen er samlet på Klækken hotell på Ringerike for å planleggen neste års statsbudsjett. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum bekrefter at Regjeringen har besluttet å bruke over 40 milliarder kroner på ulike tiltak som knyttet til Ukraina-krigen i neste års statsbudsjett.

Les mer

Lukk