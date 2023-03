Onkel tiltalt for flere seksuelle overgrep mot niese

NTB

En mann på 31 år er tiltalt for flere overgrep mot niesen sin. Han må møte i Sør-Rogaland tingrett i slutten av mars.

Kvinnen har forklart at den første voldtekten skjedde tidlig i januar 2011. Da var den fornærmede jenta elleve år gammel. Kvinnen er i dag 24. Hun har forklart seg om overgrep flere ganger på blant annet ferieturer fram til februar 2015. Det skriver Stavanger Aftenblad.

– Hun er glad for at det er tatt ut tiltale og at rettssaken er berammet. Ventetiden har vært belastende for henne, sier hennes advokat Maren Eide.

Eide bekrefter at hun på vegne av sin klient vil kreve oppreisningserstatning av den tiltalte 31-åringen.

To dager er satt av til rettssaken som starter i Sør-Rogaland tingrett i slutten av mars. Tiltaltes forsvarer, advokat Pål Oskar Minde, ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.