Avinor: Ikke funnet feilen som skaper flytrøbbel i Sør-Norge – forsinkelser utover ettermiddagen

NTB

Feilen som skaper flyproblemer i store deler av Norge mandag, er fortsatt ikke funnet. Det blir redusert kapasitet utover ettermiddagen.

– Avinor jobber på spreng med å finne feilen i trafikkovervåkingssystemet, men kan ikke si når den blir funnet. Det betyr at det vil bli forsinkelser på Avinors lufthavner i ettermiddagsrushet og utover kvelden. Avinor vil holde reisende løpende orientert på nettsider, i sosiale medier, på berørte lufthavner og via mediene. Og vi beklager for det inntrufne til alle som er berørt, sier Harald Nygaard Kvam, kommunikasjonssjef ved Oslo lufthavn.