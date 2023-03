Sea Shepherd har startet opp i Norge

NTB

Miljøorganisasjonen Sea Shepherd starter opp i Norge. Organisasjonen skal jobbe for å forsvare både dyreliv og dyrs habitater langs kystlinjen.

Etter 46 års internasjonal eksistens Sea Shepherd nå kommet til Norge – som Sea Shepherd Norway.

En av de største satsingsområdene for miljøorganisasjonen har alltid vært hvalfangst, noe hvalfangstnæringen i Norge fikk kjenne på kroppen på 90-tallet. Da var Sea Shepherd, med grunnlegger Paul Watson i spissen, i konflikt med næringen – blant annet gjennom et antall forsøk på å senke hvalfangstskuter.

Dette er derimot ikke en taktikk som vil bli brukt i Norge denne gang, sier dyrerettsaktivisten Samuel Rostøl som leder organisasjonen.

– Vi vil jobbe for at hvalfangst skal forbys, og for å oppnå det må vi jobbe med opinionsbygging og folkeopplysning – og slik sette press på norske politikere, sier Rostøl i en pressemelding.

Internasjonalt har organisasjonen blant annet høstet kritikk for bruk av direkte aksjonsmetoder, sivil ulydighet og sabotasje.