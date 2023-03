Overvåkingskameraer funnet på handikaptoaletter på videregående skole i Nordland

NTB

I vinterferien avslørte ansatte ved Hadsel videregående skole i Nordland avanserte overvåkingskameraer i taket på seks handikaptoaletter ved skolen.

Det skriver NRK.

– Hele studiestedet har blitt gjennomsøkt på jakt etter flere kameraer. Totalt ble det funnet seks like kameraer på handikaptoalettene, melder Nordland fylkeskommune.

Det var driftspersonell ved skolen som avdekket de skjulte kameraene torsdag i forrige uke. Kameraene er nå fjernet, og saken er meldt til politiet.

– Det er uklart hvor lenge kameraene kan ha vært på toalettene før de ble oppdaget, men ut fra hva vi vet nå, er det lite sannsynlig at de har stått der over lang tid, skriver fylkeskommunen videre.

I løpet av mandag og tirsdag kommer Nordland fylkeskommune til å gå gjennom alle skolelokaler for å lete etter lignende kamera, opplyser fungerende fylkesdirektør for utdanning og kompetanse, Geir Hareide Hansen.

– Vi har ingen grunn til å tro at det skal være lignende tilfeller på noen andre skoler, men vi er ikke villige til å ta den risikoen, så nå går vi gjennom alle lokaler for å være sikre på at dette ikke har skjedd andre steder også, sier han.