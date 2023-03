Største eksportvinter på sju år

NTB

Siden starten på det nye året har Norge netto eksportert 2,6 TWh. Det er den største norske eksportvinteren siden 2016.

Det viser statistikken fra Nord Pool for de første ni ukene så langt i år, melder Europower.

Mens det var import i de to første ukene av året, har eksporten dominert siden. Totalt er det produsert 2,6 TWh mer enn vi har forbrukt. Det er denne differansen som NVE regner som den norske krafteksporten.

Bortsett fra i 2019 har Norge de siste årene eksportert kraft om vinteren. Nivået er derimot høyere denne vinteren enn de foregående årene. I den siste tiårsperioden er det bare i 2016 at Norge eksporterte mer strøm enn vi har gjort så langt i år. Fjoråret viste for øvrig at en stor del av eksporten er flyttet over til de største og nyeste utenlandskablene.

Årsrekorden for eksport er fra 2020, da prisene var ekstremt lave. Da eksporterte Norge gjennom hele året 20,4 TWh, skriver Europower.