Venter opptil 20 centimeter snø.

Mandag opplyser Meteorologisk institutt på Twitter at det er sendt ut farevarsel om snø i Agder.

– Det er fare for 10-20 cm snø nær kysten i Agder, fra sent i ettermiddag og utover tirsdag. Det kan bli en brå overgang fra fare for gress- og lyngbrann som gjelder for samme område fram til snøen kommer, skriver meteorologene.

Flyplass måtte stenge

Det er også farevarsel om kraftig snøfokk i Lofoten, Vesterålen og ytre strøk av Troms og Vest-Finnmark.

– Det kan gi både dårlig sikt og risiko for snøskavler i veibanen. I tillegg kan det være rimelig glatt for fotgjengere hvor snø har lagt seg over islag.

Mandag morgen stengte flyplassen i Tromsø en periode på grunn av uvær. Det var mye snø og vind. Det ble tatt en beslutning om å stenge flyplassen klokka 05.30, men det ble åpnet igjen rundt klokka ti.

Årsaken var dårlig sikt. Pilotene klarte ikke å se lysene på rullebanen. Reisende må belage seg på forsinkelser utover dagen.

– Forsinkelsene vil forplante seg godt utover ettermiddagen og kvelden. Passasjerer må bare forholde seg til flyselskapet og endringene de gjør, sier lufthavnsjef Ivar Helsing Schrøen til til iTromsø.

– Det blir en kald uke

Snøværet i nord vil fortsette utover uken, ifølge vakthavende meteorolog i StormGeo, Roar Inge Hansen.

– Vi venter en del snøbyger langs kysten det neste døgnet, særlig i Troms. Fra onsdag av er det ventet at det vil bli ganske kaldt og. I Tromsø kan temperaturene komme helt ned i 10 minusgrader, sier Hansen til TV 2.

Selv om vi nå er inne i den første vårmåneden, tilsier ikke temperaturene akkurat det. I natt var det flere steder hvor det var godt under 20 minusgrader. Og lite tyder på at det blir vårtemperaturerer med det første.

– Det blir en kald uke, fastslår Hansen overfor TV 2.