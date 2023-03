Jon Almaas får ny partner i Praktisk info: – Sprudlende energi og godt humør

Knut Kristian Hauger - Kampanje.com

Endringer i forkant av den syvende sesongen av talkshowet «Praktisk info».

Mandag denne uken er Jon Almaas tilbake med sitt utradisjonelle talkshow «Praktisk info». Der får han selskap med Tuva Fellman som ny medprogramleder, sammen med Magnus Devold.

- Tuva vant Magnus’ handyquiz i forrige sesong og er overraskende handy, så hun har jeg veldig tro på. Hun skal være utegående reporter, men også bidra i studio med sin sprudlende energi og gode humør. Dette blir bra, sier Almaas.

Nylig ble det kjent at Fellman gjør et comeback på radio. Hun har tidligere jobbet i NRK P3 i ti år som programleder for «Juntafil», «Verdens Rikeste Land» og «I karantene». I 2021 gikk hun imidlertid over til Warner Bros. Discovery hvor hun ledet tv-programmene «Naked Attraction» og «Love IRL».

Les også: Solveig Kloppen og Tuva Fellman skal lage sjekke-TV for Discovery

Magnus Devold går derimot inn i sin andre sesong som medprogramleder.

- Magnus lærer fort. Han han allerede lært hva en skralle er og han har vist seg ganske god med teleskopsaks. Som gravejournalist har han laget en glitrende reportasje om hvorfor det står i displayet at vaskemaskinen er ferdig om ett minutt når det tar tre-fire minutter, sier Almaas.

I sin tørst etter nyttig informasjon lar Almaas også fagfolk, professorer, nerder og eksperter snakke ut om alt det han lurer på.

Les også: NRK-konkurrent åpner for dialog med Sophie Elise og Fetisha Williams

- «Praktisk info» er på mange måter mitt hjertebarn og drømme-talkshow, og intet tema er for stort eller for smått. Min visjon er fortsatt å ta på alvor det Kong Olav sa da han på åpnet norsk TV i 1960, nemlig at televisjonen skal være underholdende, gi lærdom, samt bringe nye erfaringer og nye impulser til de tusen hjem. Og bidra til å gjøre livet bedre og lykkeligere for alle i vårt kjære fedreland, sier Almaas.

Les også: Tuva Fellman gjør radiocomeback



(Artikkelen er først publisert av Kampanje)