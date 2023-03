Den andre siktede etter voldshendelse i Oslo erkjenner ikke straffskyld

NTB

Den andre siktede etter voldshendelsen i Vika i Oslo natt til søndag erkjenner ikke straffskyld, opplyser mannens advokat til NTB.

– Min klient har vært i avhør og erkjenner ikke straffskyld. Noen ytterligere kommentarer til saken har jeg ikke nå, opplyser den siktedes forsvarer, advokat Gunhild Bergan, til NTB mandag formiddag.

Det var natt til søndag at en mann i 20-årene ble kjørt til Ullevål sykehus etter en voldshendelse i Haakon VIIs gate i Vika i Oslo sentrum. Han var bevisstløs og i kritisk tilstand.

To menn i 20-årene er siktet for grov kroppsskade. Den andre siktede erkjenner straffskyld. Politiet meldte om voldshendelsen like over klokken 2 natt til søndag.

Den fornærmede mannen har blitt operert for skadene, opplyste krimleder Bonnie Stokke i Oslo politidistrikt til VG.

Mannen er foreløpig ikke avhørt grunnet sin helsetilstand.