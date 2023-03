Mann kritisk skadd etter voldshendelse i Oslo – den ene av to siktede erkjenner straffskyld

NTB

En mann ble natt til søndag kjørt til Ullevål sykehus i kritisk tilstand etter å ha blitt slått ned i Oslo sentrum. En av de to siktede erkjenner straffskyld.

Det bekrefter mannens advokat Kai Vaag overfor NRK og Aftenposten.

– Han har vært i avhør og erkjenner straffskyld for voldshendelsen, sier Vaag til NRK.

Tidligere søndag bekreftet politiet overfor NTB at to menn i 20-årene var pågrepet og siktet for grov kroppsskade i saken. Det er foreløpig ikke kjent hvordan den andre siktede stiller seg til siktelsen.

Fornærmede operert

Det var like over klokken 2 natt til søndag at politiet meldte om voldshendelsen i Haakon VIIs gate i Vika i Oslo sentrum. Fornærmede ble kjørt til Ullevål sykehus i bevisstløs tilstand etter hendelsen.

Stokke sier at den fornærmede mannen i 20-årene er kritisk skadd, og at han har blitt operert for skadene.

– Kommuniserte i forkant

Etterforskningen har til nå vist at de to siktede og den fornærmede har kommunisert forut for hendelsen, men Stokke vil ikke gå ut med om de har kranglet.

– Per nå virker det som om partene har vært ukjente for hverandre før hendelsen, sier hun.

Det er foreløpig uklart om den andre siktede er avhørt. Politiet sa tidligere søndag at de tok sikte på å avhøre begge de siktede i løpet av dagen. Den andre siktede forsvares av advokat Gunhild Bergan.

Fornærmede er ikke avhørt ennå grunnet sin helsetilstand.