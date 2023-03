NTB

Brannvesenet rykket ut til et jorde i Kråkstad i Nordre Follo etter melding om gressbrann. Nå er brannen under kontroll.

Øst 110-sentral skrev på Twitter like etter klokken 13.00 at det var snakk om brann i et område på mellom 50 og 60 mål, og at det var fare for spredning til en låve.

Nå opplyser politiet i Øst på Twitter at brannvesenet har fått kontroll på brannen.