Dette er blant de ventede hendelsene søndag 5. mars.

Follobanen åpner

Jernbanedirektoratet, Vy og Bane Nor sa 24. februar at tunnelen kan åpnes igjen etter en vurdering av driftssikkerhet og stabilitet. Ved 7.30-tiden søndag morgen kan Bane Nor endelig ønske alle togreisende tilbake.

Banen måtte stenge 19. desember i fjor, bare én uke etter at milliardprosjektet ble åpnet for trafikk.

Regjeringens budsjettkonferanse på Klækken

Regjeringa starter budsjettarbeidet for 2023 med budsjettkonferanse på Klækken hotell i Hønefoss. Konferansen varer fra 5. til 7. mars.

Valg i Estland

Den Ukraina-vennlige regjeringen i Estland møter hard konkurranse fra ytre høyre-partiet EKRE i valget på søndag. EKRE vil kutte våpenstøtten til Ukraina.

Det er statsminister Kaja Kallas' sentrum-høyreparti, Reformpartiet, som ligger an til å vinne søndagens valg – men ikke å få flertall alene. Partiet må trolig danne koalisjon for å beholde regjeringsmakten.

Vasaloppet

Vasaloppet kjøres i gang søndag kl. 07.45. Det 90 kilometer lange skirennet går mellom Sälen og Mora i Dalarna, Sverige. Det er den 101. gangen rennet blir arrangert.

Ski-VM

På siste dag av ski-VM i Planica i Slovenia skal herrene gå klassisk femmil med fellesstart. De norske deltakerne er Didrik Tønseth, Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg og Sjur Røthe.

Storoppgjør i Premier League

Liverpool tar imot Manchester United til kamp i søndagens runde med Premier League-kamper klokken 17.30.

I tillegg møter Nottingham Forest Everton. Everton er fortsatt på nedrykksplassene med en 18. plass og 21 poeng.