NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til søndag 5. mars

FN-landene enige om etterlengtet havtraktat

FN-landene har blitt enige om et avtaletekst til en traktat som skal verne biomangfoldet i verdens områder med åpent hav.

Forhandlingene om traktaten har foregått i fire år, og sent lørdag ble medlemslandene i FN enige om en avtaletekst. Traktaten vil være den første internasjonale traktaten som tar sikte på å verne biomangfoldet i internasjonalt farvann og åpent hav – som til sammen dekker nesten halve planeten.

Folkekongressen i Kina er åpnet

Regjeringen i Kina går inn for et mål om rundt 5 prosents vekst i bruttonasjonalproduktet i 2023. De øker også forsvarsbudsjettet som ventet.

Vekstmålet, som er det laveste satt på flere tiår, kommer fram av en rapport som er offentliggjort i anledning det årlige møtet i Folkekongressen. Økningen i forsvarsbudsjettet for 2023 skal være på 7,2 prosent sammenlignet med i fjor.

Trump: Tiltale stopper ikke valgkampen

USAs tidligere president Donald Trump sier at eventuelle tiltaler mot ham ikke vil legge en stopper for forsøket på å bli president på nytt.

– Jeg ville ikke engang tenkt på å trekke meg, sa Trump til pressen før han talte til den årlige Conservative Political Action-konferansen lørdag kveld lokal tid.

Trump er for tiden under etterforskning blant annet for sin rolle i forsøkene på å sette til side valgresultatet i 2020 og i stormingen av den amerikanske kongressen i januar 2021.

Prins Harry sier marihuana har hjulpet ham å takle traumer

Storbritannias prins Harry sier i et nytt intervju at hans bruk av blant annet marihuana har hjulpet ham med å takle traumer og smerte.

I en samtale med traumeeksperten Dr. Gabor Mate lørdag delte prinsen sine opplevelser med flere narkotiske stoffer.

– Kokain gjorde ingenting for meg, det var mer en sosial ting som ga meg en følelse av tilhørighet. Marihuana er annerledes, det hjalp meg faktisk, sa prins Harry.

Person kritisk skadd etter å ha blitt slått bevisstløs i Oslo sentrum

En person ble kjørt til akuttmottaket på Ullevål sykehus i bevisstløs tilstand etter å ha blitt slått ned i Oslo sentrum. Tilstanden er betegnet som kritisk. To personer er pågrepet i saken, opplyser Oslo politidistrikt.

Fire personer ble lettere skadd i ATV-ulykke på Kvitfjell i Innlandet

Fire personer ble skadd, da en ATV kjørte i alpinbakken på Kvitfjell i Ringebu kommune. Eieren av firehjulingen, som kjørte kjøretøyet, er siktet for promillekjøring.