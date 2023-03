NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 4. mars.

Demonstranter løslater gisler i Colombia

De 88 gislene som gislene som ble tatt under en demonstrasjon mot et oljeselskap i Colombia, er løslatt, opplyser landets president Gustavo Petro. Han ba tidligere fredag demonstrantene om å løslate gislene, og bekreftet siden at alle hadde blitt løslatt.

Demonstrantene tok torsdag 79 politibetjenter og ni oljearbeidere til fange i protest mot oljeselskapet Emerald City, som de mener ikke bidrar til å reparere veiene i regionen.

Haley angriper Trump for alderen hans

Den republikanske presidentkandidaten Nikki Haley trapper opp kampen mot Donald Trump. Haley nevnte ikke Trump ved navn, men 51-åringen ba konservative politikere om å satse på yngre ledere på en konferanse fredag, og rettet skarp kritikk mot Republikanernes valgresultater i de to seneste valgene.

– Hvis dere er lei av å tape, så sett deres lit til en ny generasjon, oppfordret hun deltakerne på den årlige Conservative Political Action-konferansen.

Knivstikking i Oslo

En person har fått skader i en skulder etter en knivstikking på Grünerløkka i Oslo, melder politiet.

Fornærmede er under behandling av ambulansepersonell på stedet. Personen er ikke alvorlig skadd. Ingen er foreløpig pågrepet.

Skuespiller Tom Sizemore er død

Den amerikanske skuespilleren Tom Sizemore, kjent blant annet fra filmen «Saving Private Ryan», er død. Han ble 61 år gammel. Skuespilleren har vært innlagt på sykehus etter en hjerneblødning i februar. Han døde på et sykehus i Burbank, California, fredag.

Sizemore ble kjent for blant annet filmene «Natural Born Killers», «Heat», «Black Hawk Down», «Pearl Harbor» og «Saving Private Ryan».