Vi kan behøve mer søvn om vinteren

Folk som fikk sove det de ville, hadde behov for 30 minutter mer REM-søvn om vinteren.

Studien peker i retning av at vi mennesker kan være utstyrt med de samme årlige variasjonene i søvnbehov som er blitt påvist hos andre dyr.

Forskjell vinter og sommer

Studier der pasientene selv registrerte søvnen sin, har tidligere vist at folk gjerne sover lenger om vinteren.

Nå har forskere i Tyskland fått mulighet til å undersøke dette mer objektivt på pasienter i et søvnlaboratorium.

I flere år tilbrakte pasientene noen netter hver måned i laboratoriet.

– Denne studien viser at menneskers søvn kan variere betydelig gjennom året.

– Dette ser vi her hos en voksen befolkning som lever i urbane omgivelser, sier forskeren Dieter Kunz ved St. Hedwig-sykehuset i Berlin i en pressemelding.

Variasjon sitter i kroppen vår

I søvnlaboratoriet fikk pasientene sove så lenge de ville, samtidig som søvnkvaliteten deres blir overvåket. Søvnvariasjoner hos de 188 personene i studien ble registrert måned for måned.

Forskerne fant at folk sover dårligst om høsten og mot slutten av året.

Forsøkspersonene var byfolk som utsettes for nokså lite naturlige årsvariasjoner i lys. I stedet ble de året rundt utsatt for mye kunstig lys i et urbant miljø.

Dette kan peke i retning at årstidsvariasjonen Berlin-forskerne fant er noe vi mennesker har med oss i kroppen, uavhengig av lysets naturlige variasjon gjennom året.

30 minutter mer REM-søvn

Selv om deltagerne sov lenger om vinteren enn om sommeren, så mener forskerne det mest interessante er at de sov i gjennomsnitt 30 minutter mer REM-søvn om vinteren.

REM-søvnen utgjør gjerne en femdel av søvnen hos voksne. Vi kan oppleve 3-5 faser med REM-søvn i løpet av en natt.

REM-søvnen er kjennetegnet av raske øyebevegelser og redusert muskelspenning. Du drømmer gjerne mer livaktig under REM-søvnen og det foregår mer i hjernen din. Derfor kalles dette også «drømmesøvn».

Samtidig er det en søvn hvor du lettere kan våkne.

Tidligere til sengs om vinteren

– Menneskets fysiologi nedreguleres om vinteren. Vi kan få en følelse av å «gå tomme» i februar eller mars, sier Dieter Kunz.

Som mener at samfunnet bør justere seg i forhold til at vi mennesker kan ha et større behov for søvn om vinteren.

Forskeren oppfordrer skoleelever og arbeidstagere til å tenke på at de kan ha behov for å tilpasse søvnen sin til årstidene.

Om vinteren kan det være en god å ide å krype litt tidligere til sengs.

