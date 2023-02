Norge innfører nye sanksjoner mot Russland

NTB

Norge slutter seg til EUs tiende sanksjonspakke mot Russland, opplyser utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

– Vi har i dag besluttet at Norge skal slutte opp om EUs tiende sanksjonspakke, som EU vedtok 25. februar, sier Huitfeldt til NTB.

Hun opplyser om at regjeringen nå jobber med å innarbeide den siste sanksjonspakken i norsk rett.

Nye handelsrestriksjoner

– Regjeringen har en klar linje om at vi står sammen med EU og andre allierte for å sikre at sanksjonene treffer sterkt og effektivt. Sanksjonene mot Russland er uten historisk sidestykke, og er et sterkt uttrykk for europeisk samhold, sier Huitfeldt.

EUs tiende sanksjonspakke inneholder blant annet nye handelsrestriksjoner på teknologi og produkter som er egnet til både sivilt og militært bruk.

Den består også av tiltak mot individer eller enheter som støtter krigen, enten det er ved å spre propaganda eller levere droner som blir brukt av Russland i krigen.

Norge som partnerland

I en pressemelding fra EU-kommisjonen om sanksjonspakken står det at Norge er lagt til i EUs liste over partnerland for sanksjoner mot Russland.

Det ser Huitfeldt svært positivt på.

– Dette er først og fremst en anerkjennelse av Norge sitt effektive arbeid med implementering av sanksjonene. I tillegg vil statusen styrke det etablerte og tette operative samarbeidet med EU om eksportkontroll og restriktive tiltak, sier utenriksministeren.