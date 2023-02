NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 28. februar.

Det mekles på overtid mellom Parat og NHO Luftfart

Arbeidstakerorganisasjonen Parat og NHO Luftfart mekler om en løsning for Luftambulansen. De har ikke kommet til enighet.

Ifølge kommunikasjonssjef i Parat, Trygve Bergsland, mekles det på overtid natt til tirsdag. Fristen gikk ut klokken 24.00.

Regjeringskontorer i USA må slette Tiktok

Den kinesiskutviklede appen Tiktok skal innen 30 dager være fjernet fra telefoner og systemer som tilhører regjeringskontorene i USA, har Det hvite hus bestemt.

Beordringen kommer fram i et veiledningsnotat utsendt til regjeringskontorene mandag, ifølge nyhetsbyrået Reuters, som har sett notatet. Årsaken til at Tiktok må fjernes fra telefonene og IT-systemene er for å beskytte amerikanske data, ifølge veiledningsnotatet.

Hongkong dropper munnbindpåbudet etter tre år

Hongkong dropper påbudet om å ha på munnbind i offentligheten fra og med onsdag, melder leder for byens lokalstyre, John Lee.

Munnbindpåbudet er det siste gjenværende av de større tiltakene byen har hatt mot koronaviruset, og det ble innført for tre år siden.

Zelenskyj: Kampene i Bakhmut blir mer og mer kompliserte

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj advarer om at situasjonen rundt fronten ved byen Bakhmut stadig blir vanskeligere.

– Situasjonen blir mer og mer komplisert, sa Zelenskyj i sin daglige tale mandag kveld.

De harde kampene om industribyen Bakhmut i Donetsk har vært det lengste slaget under Russlands invasjonskrig i Ukraina.

Brann i kjeller i Bryne

Natt til tirsdag brant det i en kjeller i Bryne. Brannen er nå slukket. Alle beboerne kom seg ut av bygget. En person skal ha fått i seg noe røyk og ble tilsett av helse på stedet.