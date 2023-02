Store deler av Sør-Norge er badet i nordlys mandag kveld

NTB

Både på Øst-, Sør- og Vestlandet kunne Ola og Kari Nordmann se nordlys mandag kveld. Ifølge solforsker Pål Brekke er det kraftigere enn vanlig i Sør-Norge.

Mandag kveld og natt til tirsdag er det ventet stor aktivitet av nordlys i hele Norge, men enkelte steder er himmelfenomenet sterkere enn vanlig.

– Det har vært mye nordlys tidligere i vinter, så det er ikke helt uvanlig. Men kanskje kraftigere enn det pleier i Sør-Norge, sier solforsker Pål Brekke ved Norsk romsenter til NRK.

Bente Wahl, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, sier til VG at det er størst sjanse for å se nordlys rundt midnatt og noen timer utover. De som har de beste forutsetningene for å se nordlyset, befinner seg sør for Nordfjord på Vestlandet og på Sør- og Østlandet, forteller Wahl.

Se bilder her:

Nordlys over Østlandet Oslo 20230227. Mange har tatt turen til Grefsenkollen i Oslo for å se nordlyset mandag kveld. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Nordlys over Østlandet Oslo 20230227. En fotograf foreviger nordlyset fra Grefsenkollen i Oslo mandag kveld. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Nordlys over Østlandet sett fra Grefsenkollen i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

På Yr kan du trykke «i nærheten» for å se nordlysvarselet for ditt område.

– Kle på deg godt og kom deg ut i kveld. Med en KP-indeks på 7 og lite skyer mange steder i Sør-Norge øker sjansen for å se nordlys, skriver Meteorologene på Twitter.