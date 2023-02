Tre pågrepet i planlagt politiaksjon i Oslo – politiet var bevæpnet

NTB

Tre personer er pågrepet i forbindelse med en planlagt politiaksjon på Kampen i Oslo mandag ettermiddag.

– Aksjonen var knyttet til en voldshendelse tidligere i vinter. Utover dette ønsker jeg ikke å kommentere den noe nærmere, sier operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter i Oslo politidistrikt til NTB.

Det var Avisa Oslo som omtalte politiaksjonen først.

– Jeg ønsker ikke å si noe om hva de tre personene er siktet for, da det arbeidet som nå gjennomføres, kan utlyse behov for nye etterforskningsskritt, sier Nysæter til NTB.

Han forteller samtidig at politiet var bevæpnet under aksjonen, og at alle tre er kjent for politiet fra tidligere.

– Aksjonen har foregått fredelig. Vi er fortsatt på stedet, sier operasjonslederen klokka 19.