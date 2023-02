Mann tiltalt for flere overgrep mot datteren sin

NTB

En mann i 40-årene er tiltalt for å ha utsatt sin datter for grove voldtekter fra oktober 2020 til mars 2022.

Datteren var seks år gammel da overgrepene i Bergen skal ha startet.

Mannen som er bosatt i Bergens-området er også tiltalt for å ha utsatt sine to barn for vold og mishandling fra våren 2018 til mars 2022.

Det fremkommer i en fersk tiltalte tatt ut av Statsadvokatene i Hordaland, Sogn og Fjordane.

Statsadvokaten som har saken, Jan-Inge Wensell Raanes, forteller til BA at politiet begynte å etterforske mannen på bakgrunn av en bekymringsmelding. I slutten av mars i fjor opprettet de sak mot ham.

– Tiltalen sier ganske mye i seg selv om omfanget og alvoret her, sier Raanes.

Strafferammen for brudd på paragraf 301 ligger på 21 års fengsel.