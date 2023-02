Uværet i nord skaper trøbbel på land, til sjøs og i lufta

NTB

Uværet i Nord-Norge førte mandag til vanskelig kjøreforhold, innstilte fly- og ferjeavganger og en leteaksjon.

Et høytrykk i Barentshavet fikk skylda for krevende kjøreforhold i Finnmark.

– Det sender inn nordvestlig kuling og til dels liten storm inn mot kysten av Troms og Finnmark. Verst vind er det i Vest-Finnmark, men det kommer også inn en del nedbør i Øst-Finnmark som snø. Med snø og sterk kuling kan det lokalt bli ganske vanskelige kjøreforhold, sa meteorolog Eirin Walstad Ristesund til iFinnmark.

På Vannøya i Karlsøy kommune i Troms ble flere strømstolper tatt av kraftige vindkast mandag morgen, melder NRK.

Innstilte fly og ferjer

Widerøe innstilte flere flyginger.

– Det er vind over hele linjen. Vi overfører passasjerer til første avgang i morgen eller til bakketransport. Det er dessverre buss for fly noen steder, sier kommunikasjonssjef Catharina Solli i Widerøe til VG.

I grove trekk er hele Finnmark berørt, men også Lofoten og Ørsta-Volda lufthamn er rammet av innstillingene.

I Troms er også en rekke ferjeavganger innstilt som følge av uværet.

Stengte fjelloverganger

Spesielt i Vest-Finnmark varsles det om glatt veibane, mens det i Øst-Finnmark varsles om kraftig snøfokk.

– Vi har et blokkerende høytrykk som ligger omtrent over Skottland. Det gjør at alle lavtrykkene drar forbi oppover Norskehavet, Nordsjøen og Nord-Norge. De kommer inn her, og vi får egentlig hele Norges vær i fleisen i Troms og Finnmark, sier Walstad Ristesund.

Foreløpig er Kvænangsfjellet og Isfjordfjellet stengt på grunn av det dårlige været. Det lå ikke an til at noen av fjellovergangene ville åpne mandag, melder Vegtrafikksentralen på Twitter.

På E6 over Kvænangsfjellet ble et vogntog blåst av veien tidligere mandag. Også veien over Sennalandet er stengt.

Redningsaksjon på Finnmarksvidda

Reinpolitiet kom mandag ettermiddag fram til to personer og en hund som var værfast på Finnmarksvidda i sørenden av Iešjávri. De bisto med å kjøre dem ned til Mollisjok fjellstue. De to skal ikke være skadd.

Vakthavende redningsleder Lars Nedrevåg i Hovedredningssentralen i Nord-Norge sier til iFinnmark at det blåser orkan i kastene i området. Det er ventet at uværet avtar tirsdag formiddag.