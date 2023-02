Uvær herjer i Finnmark – skaper trøbbel på veiene

NTB

En spesiell plassering av et høytrykk skaper uvær i Finnmark og krevende kjøreforhold. Samtidig er to personer værfaste på Finnmarksvidda.

Et høytrykk i Barentshavet skaper trøbbel langs veiene i Finnmark.

– Det sender inn nordvestlig kuling og til dels liten storm inn mot kysten av Troms og Finnmark. Verst vind er det i Vest-Finnmark, men det kommer også inn en del nedbør i Øst-Finnmark som snø. Det vi vet at med snø og sterk kuling, så kan det lokalt bli ganske vanskelige kjøreforhold, sier meteorolog Eirin Walstad Ristesund til iFinnmark.

På Vannøya i Karlsøy kommune i Troms ble flere strømstolper tatt av kraftige vindkast mandag morgen, melder NRK.

I Troms er også en rekke fergeavganger innstilt som følge av uværet.

Stengte fjelloverganger

Spesielt i Vest-Finnmark varsles det om glatt veibane, mens det i Øst-Finnmark varsles om kraftig snøfokk.

– Saken er at vi har et blokkerende høytrykk som ligger omtrent over Skottland. Det gjør at alle lavtrykkene drar forbi oppover Norskehavet, Nordsjøen og Nord-Norge. De kommer inn her og vi får egentlig hele Norges vær i fleisen i Troms og Finnmark, sier Walstad Ristesund.

Foreløpig er Kvænangsfjellet og Isfjordfjellet stengt på grunn av det dårlige været. Ingen av fjellovergangene vil trolig ikke åpne i dag, melder Vegtrafikksentralen på Twitter.

På E6 over Kvænangsfjellet ble også et vogntog blåst av veien tidligere i dag. Politiet opplyser også om at veien over Sennalandet er stengt.

Redningsaksjon på Finnmarksvidda

Politiet i Finnmark har også i gangsatt en redningsaksjon i Iešjávri. Politiet har fått melding av Hovedredningssentralen om at to personer og en hund er værfast på Finnmarksvidda i sørenden av Iešjávri.

Personene skal ikke være skadd, men det er kun vær som hindrer dem fra å komme seg videre.

Vakthavende redningsleder ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge, Lars Nedrevåg, sier til iFinnmark at det er for dårlig vær i området til at de kan sende inn redningshelikopteret SAR Queen fra Lakselv til området, for å hente ned folket fra fjellet.

– Det blåser orkan i kastene i området, forteller han til iFinnmark.

Istedenfor redningshelikopter, sendes nå inn en snøscooterpatrulje fra Reinpolitiet.

Det er ventet at uværet avtar tirsdag formiddag.