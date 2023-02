Ivar Simastuen er død

Visesangeren ble 86 år gammel.

Låtskriveren og sangeren Ivar Konrad Simastuen gikk bort 20. februar.

Simastuen ble født i Kvikne i Nord-Østerdalen 31. desember, og begraves fra Ski middelalderkirke onsdag denne uken, går det frem av dødsannonsen i Aftenposten.

Platesuksess



Visesangerens største slager var den såre «Brunen» fra LP-en «Prestekrager og timotei», som kom ut i 1972. Plata lå, ifølge Wikipedia, 32 uker på VG-lista med andreplass som beste plassering.

Han var en gjenganger på Ønskekonserten på NRK, og opptrådte også på programmer som Da Capo! og Husker du.

Simastuen var utdannet og jobbet som lensmannsbetjent og i Kriminalpolitisentralen ved siden av virket som musiker.

Mistet kona 17 dager før



Han døde bare 17 dager etter sin kone Marit, født i 1935.

«Ivar var Kviknegutt på sin hals, noe som gjenspeiler seg i mange av tekstene på platene hans. Vi tenker på hans barn som først mistet sin mor for 17 dager siden, og nå sin far... Vi tenner et lys og takker Marit og Ivar for gode minner», heter det i et minneord fra dansebandet Kviknegutta på Facebook.

Ivar Simastuen etterlater seg barn og barnebarn og en bror.