OUS-sykepleiere trekker ikke oppsigelser likevel

NTB

14 sykepleiere ved hjerteavdelingen ved OUS som hadde sagt opp jobben sin, fikk ikke gjennomslag for forslag til løsning på konfliktene ved avdelingen.

Tidligere i februar ble det kjent at 14 av 27 ansatte ved hjerteavdelingen ved Oslo universitetssykehus (OUS) sier opp i protest. Onsdag opplyste NRK at det var lagt fram et forslag til løsning på konfliktene ved avdelingen, men mandag formiddag melder kanalen at ledelsen ved thorax-klinikken avviser forslaget.

Seksjonsleder Ole Magnus Hagen ved torakskirurgisk avdeling på Ullevål sykehus sendte inn forslaget på vegne av alle seksjonslederne ved OUS.

– Jeg er skuffet over at forslaget er forkastet. Jeg mener det er feil, sier han.

Klinikkleder ved Hjerte-, lunge- og karklinikken ved OUS, Bjørn Bendz, har så langt ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Tillitsvalgt og intensivsykepleier Stine Molvær Nesseth sier til VG at enda flere har sagt opp i protest etter møtet mandag.

– Det er veldig synd at vi ikke ble hørt. Vi kom med flere punkter som kunne ført til at flere ville trekke sine oppsigelser, men igjen viste ledelsen at de ikke er villig til å ha en dialog, sier Nesseth.

– Enda flere har sagt opp i dag, sier hun.