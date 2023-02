Mann med machete pågrepet på Bryne – rispet mann i 20-årene

NTB

En mann i 50-årene er pågrepet etter å ha gått rundt med machete i Klepp på Jæren mandag formiddag. Han rispet en mann med den store hoggkniven.

– Jeg kan bekrefte at en mann i 20-årene har fått et risp. Han har tatt stivkrampesprøyte på legevakten på eget initiativ, sier jourhavende politijurist Per Terje Brundtland i Sørvest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.

Han opplyser at i alt fire personer har status som fornærmede i saken.

– Nå venter vi på å få snakke med siktede. Han er på sykehus. Per nå er det uklart når han eventuelt er tilbake, sier Brundtland.

Han har ikke flere detaljer om skaden til mannen i 20-årene.

– Det er i hvert fall et risp. Vi snakker ikke om veldig store skader, men det er settingen som gjør dette alvorlig, sier politijuristen.

Politi bevæpnet på grunn av oppdragets karakter, opplyser Jærbladet. De brukte også politihunder i jakten på mannen.