Kvinne skal ha danset mens hun kjørte motorsykkel – må møte i retten

NTB

En kvinne har nektet å vedta en bot hun er ilagt for å ha danset mens hun kjørte motorsykkel på E6 i Oslo. Nå må hun møte i retten.

– Hun var ikke tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom i det hun danset mens hun satt på motorsykkelen, viftet med hendene i luften og snudde seg gjentatte ganger bakover uten at hun hadde hendene på rattet. Hendelsen fremkalte fare for personskade og/eller materiell skade for henne og andre trafikanter, står det i forelegget.

Hendelsen skjedde på E6 ved Klemetsrud i september i fjor.

Kvinnen i 20-årene er ilagt et forelegg på 6.000 kroner for kjøringen, men har nektet å vedta det. Saken kommer opp i Oslo tingrett i midten av april.