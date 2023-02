Forsinkelser og innstillinger for togene gjennom Oslo

En rekke av toglinjene til Vy, SJ, Go-Ahead og Flytoget er rammet av problemene, opplyste Bane Nor like før klokken 8 mandag.

NTB

Feil på en sporveksel ved Skøyen i Oslo gjør at det mandag morgen er en rekke forsinkelser og innstillinger for togene som går gjennom hovedstaden.

En rekke av toglinjene til Vy, SJ, Go-Ahead og Flytoget er rammet av problemene, opplyste Bane Nor like før klokken 8 mandag.

Pressevakt Harry Korslund i Bane Nor sier til NTB at de har folk som jobber med å løse problemet, men at de ikke vet hvor lang tid dette vil ta. De varsler en ny oppdatering klokken 9.

Inntil da er følgende toglinjer berørt:

* R14: Asker – Oslo S – Kongsvinger – (Charlottenberg)

* FLY1: Drammen – Oslo lufthavn

* RE10: Drammen – Oslo S – Lillestrøm – Oslo lufthavn – Lillehammer

* R13: Drammen – Oslo S – Dal

* R12: Kongsberg – Oslo S – Eidsvoll

* F4: Oslo S – Bergen

* F5: Oslo S – Kristiansand – Stavanger S

* R21: Oslo S- Ski – Moss

* RE11: Skien – Oslo S – Eidsvoll

* L1: Spikkestad – Asker – Oslo S – Lillestrøm

* FLY2: Stabekk – Oslo lufthavn

* L2: Stabekk – Oslo S – Ski

Også tidligere mandag morgen var det forsinkelser og innstillinger etter problemer ved Skøyen.

Saken oppdateres