Sametingspresidenten skal møte statsministeren om Fosen-striden

NTB

Sametingspresident Silje Karine Muotka skal møte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om vindkraftanlegget på Fosen-halvøya.

– Jeg har bedt om et møte med statsministeren, sier Muotka til NTB.

Møtet er «nær forestående», ifølge sametingspresidenten, som likevel ikke kan si akkurat når det vil finne sted. Men det blir etter at hun har hatt et møte med olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) torsdag.

Søndag kveld møtte hun demonstrantene som befinner seg i resepsjonen til Olje- og energidepartementet i Oslo.

– De har bidratt til å gi ny medieoppmerksomhet om det faktum at det er over 500 dager siden en enstemmig høyesterettsdom slo fast at det er et pågående menneskerettsbrudd, sier hun.

Etterlyser regjeringens plan

Hun mener et første skritt må være å stanse driften av anlegget, ettersom det ikke har gyldig konsesjon.

– Det er viktig å få klarhet i hva som er regjeringens plan nå. Mitt mål er at menneskerettsbruddet stopper. Det er viktig at staten kommer med en beklagelse, sier Muotka.

Sametingspresidenten svarer slik på spørsmål om hun støtter aksjonsformen:

– De har valgt en fredelig markering. Som politiker hadde jeg helst sett at vi unngikk det, men jeg har stor forståelse for at de ønsker å vise sine synspunkter. Man skal ha anledning til å vise motstand, sier Muotka.

Aksjonistene planlegger å sperre inngangene til departementet mandag morgen.

– Jeg ønsker å snakke litt med dem om det. Jeg tenker det er viktig at de har et bevisst forhold til markeringer de driver fram og også har gjort seg kjent med konsekvensene, sier hun.

Lang tid

Energiministeren sa til NRK søndag at det kan ta opptil et år for regjeringen å ta en beslutning om hvordan de skal følge opp høyesterettsdommen. Muotka påpeker at departementet alt har jobbet med saken i over et år.

– Det som er bekymringsfullt, er at signalene fra Olje- og energidepartementet handler om hvordan man kan videreføre driften av anlegget. Det syns jeg er alvorlig, all den tid det er enkeltmennesker og familiegrupper som har vært veldig alene i kampen i rettssystemet mot myndigheter og store selskaper, sier hun.

Høyesterett har lagt til grunn at vinterbeiteområdene ved Storheia og Roan, der vindkraftanleggene ligger, i praksis er tapt for reindriften. Utbyggingen vil derfor true reindriftsnæringens eksistens på Fosen hvis ikke kompenserende tiltak settes inn, ifølge domstolen.