NTB

Riksvei 80 er stengt ved Kistrand i Fauske etter at det gikk et sørpeskred som delvis dekker veien søndag kveld.

– Entreprenør har besluttet at veien skal stenges inntil videre, skrev politiet i Nordland på Twitter klokken 18.40 søndag.

Litt senere på kvelden opplyste Vegtrafikksentralen nord at veien ikke vil bli åpnet søndag, men at det vil bli gjort en ny vurdering mandag klokken 10. Det er omkjøring via fylkesvei 812.