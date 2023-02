NTB

Turgåere fant søndag en død person inne i et telt på Sandsli i Bergen. Politiet har startet etterforskning.

Operasjonsleder Dan Erik Johannessen i Vest politidistrikt skriver i en pressemelding at politiet ikke har holdepunkter for at det har skjedd noe kriminelt i forbindelse med dødsfallet.

Den døde personen ble funnet i et telt i et skogholt. Vedkommende bar preg av å ha ligget lenge og er ikke identifisert, skriver politiet.