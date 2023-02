Ett bygg er revet, og to er totalskadd i brannen i Kragerø

NTB

Til sammen tre bygg ble rammet av brannen i trehusbebyggelsen i Kragerø, bekrefter brannvesenet. Ett ble revet for å få kontroll på brannen.

De to øvrige er totalskadd, sier avdelingsleder Odd Morten Dalen ved Kragerø brannvesen på en pressekonferanse søndag formiddag.

Han bekrefter at man først fikk kontroll på brannen i 7-tiden i morges, nærmere elleve timer etter at den brøt ut. Det brøt ut brann i et gammelt trehus i 20-tiden lørdag. Drøyt 50 personer ble evakuert, og flammene spredde seg. Det hele begynte i Storgata, midt mellom klassiske trehus.

– Så vidt jeg kjenner til, er ikke disse bygningene rødmerket, sier ordfører Grunde Wegar Knudsen (Sp).

Han legger til at det fortsatt ikke er kjent at noen kom til skade i brannen.

Støre roser brannvesenet

Det ulmer fortsatt på brannstedet, men brannvesenet jobber med etterslukking. Det regner de med vil ta lang tid. På grunn av de mange hulrommene i byggene har det vært enkelt for brannen å spre seg.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) berømmer alle som har gjort en innsats for å slukke brannen.

– Bildene fra den vakre trehusbebyggelsen, som representerer en del av vår felles historie, gjør sterkt inntrykk. Brannvesenet har gjort en kjempejobb, og jeg vil berømme dem, kommunen, naboer og frivillige for innsatsen, sier han i en uttalelse til NTB.

Politiet sier at de håper folk kan komme tilbake til leiligheter og næringsbygg så fort som mulig, men understreker at de må sikre byggene først.

Årsaken til brannen er fortsatt ukjent. Det er ikke mulig for politiet å jobbe på branntomten inntil videre.

Riksantikvaren advarer

Brannmannskaper ble kalt inn fra fire andre Telemarkskommuner, samt fra Agder, for å slukke brannen. I tillegg har blant andre Norsk Folkehjelp og Kystvakten bidratt i arbeidet.

Kragerø kommune jobber for å finne en løsning for dem som er evakuert. De som har medisiner eller annet de er nødt for å få tak i, bes om å ringe 35986200.

– Vi er lettet over at brannen i Kragerø ikke førte til skade på mennesker, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Hun legger imidlertid til at dette viser farene med slik gammel trehusbebyggelse.

– Eldre trebygninger er oppført i tider med en annen bygningslovgivning, og brannsikkerheten er svært varierende i den tette trehusbebyggelsen. I verste fall kan en ødeleggende bybrann utvikle seg, og liv og uerstattelige kulturminner gå tapt.