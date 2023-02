NTB

Dette er blant de ventede hendelsene søndag 26. februar.

Slokkearbeidet forsetter i Kragerø

Brannsjef Morten Meen Gallefos i Grenland brann og redning kaller slokkearbeidet i Kragerø krevende.

– Det er en ganske intensiv brann og vi har 70–80 mannskaper i sving.

– Vi kommer til å jobbe med dette i mange timer fremover. Dette kommer til å vare i hele natt, i tillegg kommer etterslokkingen utover søndagen, sier han.

Valgresultater fra Nigeria

De første resultatene etter gårsdagens valg på president og nasjonalforsamling i Nigeria, Afrikas mest folkerike land, ventes å komme midt på dagen i dag.

Noen valglokaler holder åpent også i morgentimene i dag etter at det ble forsinkelser i går. Samtidig har opptellingen allerede startet andre steder. Over 87 millioner av landets 215 millioner store befolkning har rett til å stemme ved årets valg.

SAG-priser deles ut i Los Angeles

Det amerikanske skuespillerforbundet Screen Actors Guild deler ut sine årlige film- og fjernsynspriser. Prisseremonien starter klokken 2 natt til i morgen norsk tid. Dette er den 29. årlige seremonien. Zendaya, Jason Bateman, Jeff Bridges og Aubrey Plaza er blant årets programverter.

SAG-prisseremonien er ofte en indikator på hvilke filmer som får tildelt Oscarpriser i Academy Awards-seremonien. Den skal holdes neste måned.

Ligacupfinale i England

Klokken 17.30 er det avspark for ligacupfinalen mellom Manchester United og Newcastle på Wembley. Med seier mot Newcastle kan Manchester United ta sitt første trofé siden 2017.

Langrenn i ski-VM i Planica

I dag er det lagsprint fri teknikk for kvinner, med kvalifisering klokken 11.30 og finaler klokken 13.30. Anne Kjersti Kalvå og Tiril Udnes Weng representerer Norge. Samme tidspunktene gjelder for lagsprint friteknikk menn, der Pål Golberg og Johannes Høsflot Klæbo er med.

Kombinert i ski-VM i Planica

Blandet lag, hopp (HS100) klokken 10.30, langrenn 5 km, 2 x 2,5 og 5 km klokken 15.00. Norske utøvere (trolig lag): Jarl Magnus Riiber, Jens Lurås Oftebro, Gyda Westvold Hansen, Ida Marie Hagen.

Hopp i ski-VM i Planica

Blandet lag (HS100) klokken 17.00. Norske utøvere: Halvor Egner Granerud, Johann André Forfang, Anna Odine Strøm og Thea Minyan Bjørseth.

Supersprint i IBU-cupen

Klokken 18.30 i kveld er det kvalifisering og deretter finale for supersprint for kvinner i IBU-cupen i Canmore i Canada. For menn er kvalifiseringen klokken 22.10 og finalen klokken 23.50.

Kombinert i Oberstdorf

Kontinentalcup menn i Oberstdorf i Tyskland: Hopp (HS137) klokken 10.00, 10 km langrenn klokken 15.00.

Hopp i Brotterode

Kontinentalcup i Brotterode i Tyskland (HS117): Menn klokken 10.00, kvinner klokken 13.45.

Alpint verdenscup

Verdenscup menn i Palisades Tahoe i California: Slalåm (9 av 10) klokken 19.00/22.15. Verdenscup kvinner i Crans Montana i Sveits: Utfor (9 av 11) klokken 11.00.