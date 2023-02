Kvinne siktet etter forgiftningssak

NTB

En kvinne i Gloppen i Nordfjord, som politiet fryktet kunne være utsatt for det giftige stoffet ricin, har fått status som siktet, opplyser politiet.

Det er ikke mistanke om at andre personer enn kvinnen er innblandet i saken.

Kvinnen ble tatt hånd om av helsepersonell og sendt til sykehus. Politiet fikk melding om saken lørdag klokken 8.35. Tilstanden hennes skal være stabil, ifølge politiet.

– Ricin er et stoff som ved rett tilvirkningsmåte er meget potent og giftig, skrev Vest politidistrikt i en pressemelding lørdag formiddag.

To tjenestepersoner fra politiets bombegruppe kom lørdag til Gloppen med politihelikopter fra Oslo for å uskadeliggjøre eventuelle rester av stoffet.

– Det er ikke mistanke om at det ligger noe kriminelt bak, sa innsatsleder Joachim Malterud hos politiet i Sunnfjord til Bergens Tidende lørdag ettermiddag.

Bombegruppen avsluttet arbeidet på stedet lørdag kveld.

– Alvorlighetsgraden og farepotensialet er tatt et godt stykke ned, sier han.

Til Firda Tidend forteller han at de har funnet rester av kastorbønner, som benyttes til å utvinne ricin.

– Det er ikke godt for oss å si at dette er brukt til å videreutvikle ricin, sier han. Funnet skal analyseres ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Sent lørdag kveld opplyser politiadvokat Elisabeth Bru i Vest politidistrikt til BT at kvinnen er siktet for brudd på vareførselloven, paragraf 12–5 om ulovlig innførsel.