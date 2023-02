Hele Kragerø sentrum evakueres etter brann

Brannvesenet gjør klar en drone for å få bedre oversikt over situasjonen. Foto: Christoffer Andersen / NTB

NTB

Det brenner natt til søndag i flere bygninger i Kragerø. Brannen startet i en butikk i sentrum, men har spredd seg til nabobygg og den var ved midnatt ikke under kontroll.

Sent lørdag kveld besluttet kommunen å stenge og evakuere hele sentrumskjernen som følge av brannen.

– Det er ikke meldt om folk i noen av bygningene og vi har evakuert et 30-talls mennesker. Flammene har slått igjennom taket og nå prøver brannmannskapene å sikre bygningene rundt, sier ordfører Grunde Wegar Knutsen (Sp) i Kragerø til NTB.

Han forteller at det lørdag kveld arbeides med å evakuere hele sentrumskjernen.

Brannen utgjør en betydelig fare for den gamle og verneverdige trehusbebyggelsen i sentrum. Men bygningen der brannen startet skal ifølge NRK ikke være blant de vernede byggene.

Politiet fikk den første meldingen om brannen klokken 20.07 lørdag kveld.

– Det verste som kan skje

Like før klokken 23 forteller vitner at flammene fortsatt står opp fra taket på trebygningen der brannen startet.

Klokken 22.15 sier brannsjef Morten Meen Gallefoss til Varden at de ikke har kontroll.

Han forteller at brannmannskaper fra Bamble, Porsgrunn, Skien og Drangedal er tilkalt. I tillegg er brannmannskaper fra Agder også satt inn.

– Det brenner i verneverdig tett trebebyggelse. Dette er noe av det verste som kan skje i Kragerø, sier brannsjefen til avisen.

Etablerer mottak

Kommunen har satt krisestab, og Knutsen forteller at kommunen har etablert et mottak for evakuerte på Kragerø Sportell.

– Vi har hatt et kort møte med kriseledelsen og har bestemt oss for å kalle inn mer personell for å ivareta de evakuerte. De blir sendt av sted med maxitaxi til Kragerø Sportell, sier ordføreren til NTB.

Trehus

Bygningen der brannen startet ligger i Storgata, midt i byen.

– Det er ikke kontroll på brannen, og fortsatt spredningsfare sier operasjonsleder Marianne Mørch Sørøst politidistrikt til NTB klokken 00.20 natt til søndag.

Hun sier politiet bistår med avsperring av området og at etterforskningen er i gang.

Kragerø har store kulturminneverdier, sier en bekymret riksantikvar Hanna Geiran.

– Dette er veldig bekymringsfullt. Kragerø har et av landets 200 tette trehusmiljø og bebyggelsen representerer vår felles historie. Det er også et fint og høyt elsket område å være i. Det er en by som har en rik historie og den er knyttet til kunstnere, sjøfart og seilskutetiden, sier Geiran til VG.