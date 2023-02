Brann i Kragerø har spredd seg til nabobygg

Kragerø 20230225. Det brenner i et bygg i Kragerø med leiligheter og en butikk. Politiet melder at brannen har spredd seg til nabobygg. Butikken ligger i Storgata i Kragerø. Foto: Zia Rehman / NTB

NTB

Ordfører i Kragerø, Grunde Wegar Knutsen (Sp), opplyser at brannen som startet i en butikk i Storgata, har spredd seg til to nabobygg.

– Det er ikke meldt om folk i noen av bygningene og vi har evakuert et 30-talls mennesker. Flammene har slått igjennom taket og nå prøver brannmannskapene å sikre bygningene rundt, sier Knutsen.

Politiet fikk den første meldingen om brannen klokken 20.07 lørdag kveld.

Han sier det nå arbeides med å evakuere hele sentrumskjernen.

Etablerer mottak

Kommunen har satt krisestab, og Knutsen forteller at kommunen har etablert et mottak for evakuerte på Kragerø Sportell.

– Vi har hatt et kort møte med kriseledelsen og har bestemt oss for å kalle inn mer personell for å ivareta de evakuerte. De blir sendt av sted med maxitaxi til Kragerø sportell, sier ordføreren til NTB.

Trehusbebyggelse

Bygningen der brannen startet ligger i Storgata, midt i byen, og ved 21-tiden sa politiets operasjonsleder at de ikke hadde kontroll.

– Vi har ikke kontroll og det er tett trehusbebyggelse i området. Nå jobber vi med slokking, og vi gjør det vi kan for å begrense omfanget. Vi har ikke opplysninger om personskader, men vi jobber for å få oversikt, sier operasjonsleder Espen Reite i Sørøst politidistrikt til NTB ved 21-tiden.