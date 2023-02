Mann tiltalt for smugling av mer enn 100 kilo narkotika

NTB

En 44 år gammel mann er tiltalt for å ha prøvd å smugle store mengder heroin, amfetamin, hasj og kokain til Kristiansand.

Beslaget som ble gjort av tollvesenet i Kristiansand lørdag 18. desember 2021, er det største som er gjort i havna i Kristiansand noensinne, skriver Fædrelandsvennen.

I en varebil som mannen hadde med seg på danskeferja Superspeed, fant politiet 18 kilo heroin, 14,5 kilo amfetamin, 68 kilo hasj og 1,9 kilo kokain.

Føreren av varebilen forklarte tollbetjentene at han hadde med seg et vareparti som han skulle levere i Oslo, og han viste fram fakturaer for varene. Under samtalen fattet tollbetjentene mistanke, og derfor bestemte de seg for å undersøke bilen og varene nærmere.

Varepartiet, som besto av nudler, chips og godteri, ble tatt ut. Og helt innerst i bilens lasterom lå fem kartonger med narkotika.

Mannen ble varetektsfengslet etter beslaget.

– Vårt mål er å holde ham varetektsfengslet inntil det foreligger en rettskraftig dom, sier politiadvokat Morten Formoe i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.