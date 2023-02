184 pågrepet i Tyrkia etter jordskjelvene

NTB

En ordfører er blant de 184 som så langt er pågrepet etter de voldsomme jordskjelvene i Tyrkia, ifølge myndighetene i landet.

Justisminister Bekir Bozdag kunngjorde antallet lørdag. Ordfører Ökkes Kavak i distriktet Nurdagi i provinsen Gaziantep er blant dem som nå er pågrepet, anklaget for brudd på lover og regler som kan ha bidratt til de høye dødstallene.

Etter skjelvene har både myndigheter og bedrifter fått kritikk for brudd på byggeforskrifter.

Jordskjelvene 6. februar rammet også Syria, og til sammen er over 50.000 mennesker bekreftet omkommet. I etterkant har det vært en lang rekke etterskjelv, og lørdag ble et område sentralt i Tyrkia rystet av et skjelv som ble målt til 5,5. Så langt ser det ikke ut til at dette forårsaket skader.