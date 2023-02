Utenriksministeren: Norge vil raskt ta beslutning om nye Russland-sanksjoner

Norges linje er å stå sammen med EU og allierte for å sikre at sanksjonene mot Russland er effektive, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

NTB

EUs siste pakke med sanksjoner mot Russland ligger nå på utenriksminister Anniken Huitfeldts bord (Ap). Hun lover en rask avklaring.

– Regjeringen har en klar linje om at vi står sammen med EU og andre allierte for å sikre at sanksjonene treffer sterkt og effektivt. Vi vil raskt fatte beslutning om Norges oppslutning om EUs siste sanksjonspakke, sier hun i en uttalelse sendt til NTB.

Hun påpeker at Norge har sluttet opp om alle EUs sanksjonspakker, med noen få nasjonale tilpasninger.

– Sanksjonene er blitt fortløpende gjennomført i norsk rett, sier hun.

På årsdagen for Russlands fullskala invasjon av Ukraina fredag ble det kjent at EU har vedtatt en ny pakke med sanksjoner mot Russland. Det er den tiende pakken i rekken og omfatter eksportforbud på teknologi og industrivarer og flere varer som kan brukes både sivilt og militært. For første gang er også iranske droneprodusenter tatt inn på listen.

Samtidig innføres det importforbud på flere russiske varer, som asfalt og syntetisk gummi, for å redusere Russlands inntekter.