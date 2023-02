Hormonell prevensjon blir gratis for alle under 20 år

Hormonell prevensjon som p-piller og p-stav blir gratis for alle under 20 år. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

NTB

– Det skal være trygt å ha sex i Norge, og det skal staten sørge for, sier stortingsrepresentant Even Røed fra Arbeiderpartiet til Dagbladet.

– Blant annet ved å gjøre hormonell prevensjon gratis for alle under 20 år, forteller Røed til avisen.

Fram til i år var det opp til hver enkelt kommune å stille med gratis prevensjon til ungdom. Gynekologspesialist Siri Kløkstad ved Sex og samfunn i Oslo er begeistret for tiltaket.

– Vi kan ikke late som om personer under 16 ikke har sex. Det viktigste er å forhindre graviditet blant så unge folk, sier hun til Dagbladet.

Hun presiserer at de ikke gir prevensjon til jenter som ikke har fått mensen.

– Bare personer som kan bli gravide får p-piller hos oss, sier hun.

Ap-representanten opplyser at regjeringen også vil styrke seksualundervisningen i skolen.

– Det aller viktigste for et trygt og godt sexliv for unge er informasjon, Seksualundervisningen skal styrkes, sier Røed og legger til:

– Arbeiderpartiet heier på at unge skal ha så mye trygg sex de bare vil.