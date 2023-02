Follobanen åpner igjen søndag 5. mars, opplyser Bane Nor

NTB

Follobanen blir gjenåpnet for ordinær trafikk søndag 5. mars, opplyser Bane Nor fredag. Den har vært stengt siden 19. september i fjor.

Da hadde det gått bare én uke fra milliardprosjektet ble åpnet for trafikk. Det har pågått testkjøring siden 5. februar.

Det ble enighet om den nye åpningsdatoen i et møte mellom Jernbanedirektoratet, Vy og Bane Nor fredag

– Det har vært krevende uker for de som har reist mellom Ski og Oslo S. Jeg vil takke alle pendlere og reisende på Østfoldbanen som har vært tålmodige med oss disse ukene. Jeg vil også takke Vy for godt samarbeid underveis. Nå er vi trygge på at Follobanen er klar for togtrafikk igjen, og det er jeg veldig glade for, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor.

Fra 5. mars blir rutetilbudet på Follobanen og Østfoldbanens lokallinje det samme som det var da Follobanen åpnet 11. desember. Det betyr at det kjøres med full trafikk fra denne dagen. Fram til da fortsetter testkjøringen og ferdigstillingen av anlegget.

Follobanen består i hovedsak av Blixtunnelen, som er Nordens lengste jernbanetunnel. Den halverer reisetiden fra Oslo S til Ski.