Tap for kriserammede SAS – underskudd på 2,5 milliarder svenske kroner

NTB

Trass i at inntektene steg over 40 prosent, tapte SAS 2,5 milliarder svenske kroner i perioden mellom november i fjor og januar i år.

Det skriver flyselskapet i en rapport fredag. SAS' norske konserndirektør vektlegger økt etterspørsel.

– SAS leverer et kvartalsresultat på linje med det vi har kommunisert tidligere. Etterspørselen fortsatte den sterke trenden, og 4.5 millioner kunder reiste med oss i kvartalet, noe som gir passasjertall på nivå med før pandemien. Samtidig er vi i rute med SAS Forward-planen og den såkalte Chapter 11-prosessen som skal sikre et konkurransedyktig og attraktivt SAS for fremtiden, sier Kjetil Håbjørg, konserndirektør i SAS.