Påtalemyndigheten anker frifinnelse av Tolga-sjåfør

NTB

Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av mannen som ble frikjent i bortføringssaken i Tolga. Dermed er dommene for alle de fire tiltalte i saken anket.

Hamar-mannen ble frifunnet på alle punkter i Østre Innlandet tingrett, men påtalemyndigheten har besluttet å anke frifinnelsen til lagmannsretten, skriver Hamar Arbeiderblad.

Mannens advokat Klaus Munkeby Linae sier han er overrasket.

– Dommen var enstemmig og de tre dommerne mener påtalemyndigheten ikke har oppfylt bevisbyrden. Min klient er blankt frifunnet, sier han til avisen.

I alt tre av fire tiltalte menn ble i februar dømt etter den såkalte Tolga-kidnappingen i januar 2021. Mannen som skal ha organisert kidnappingen ble dømt til fire og et halvt års fengsel, og har også anket dommen.

To menn på 25 og 28 år ble dømt til henholdsvis to år og to år og tre måneders fengsel. 25-åringen har ikke anket, men det har påtalemyndigheten gjort. Dommen mot 28-åringen er anket både av den domfelte og av påtalemyndigheten.

To menn tok seg natt til 2. januar i fjor inn i huset til en 21-åring og foreldrene hans i Tolga. Foreldrene ble utsatt for vold, og det ble avfyrt flere skudd inne i huset. 21-åringen som ble bortført ble truffet av et skudd, men ble ikke alvorlig skadd.